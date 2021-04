"Ciao grande Roby": l'omaggio dell'azienda all'imprenditore Roberto Foschi ucciso dal covid

"Ciao grande Roby". Un cuore rosso, il cavallino rampante, simbolo della P.I.2000. L’azienda edile di via Einstein nata nel 1993 che conta 150 dipendenti rende omaggio al suo patron Roberto Foschi, morto giovedì mattina a 59 anni, vittima del covid-19. Venerdì mattina è comparso uno striscione sulla rotonda di San Colombano, lungo la Bidentina, all'interno del comune di Meldola, allestita dall'impresa.

Al ricordo del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, venerdì si è aggiunto quello del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini: "Roberto era legato da una passione fortissima al lavoro, allo spirito imprenditoriale e al territorio. Penso sia doveroso iniziare con questa sottolineatura il messaggio di cordoglio che a nome dell’Amministrazione comunale di Forlì condivido con l'intera collettività. Mettendo a frutto impegno e fatica, esperienza e ricerca della qualità, Foschi ha iniziato il suo percorso professionale partendo da se stesso, dallo spirito di sacrificio e dalla voglia di fare. E con queste forze ha saputo creare e far crescere la sua P.I. 2000, facendola diventare una realtà di grande spessore nell'edilizia".

"La notizia della scomparsa lascia attoniti tutti coloro che con lui hanno maturato nel tempo rapporti di amicizia e di confronto sui principali temi per lo sviluppo locale, come quelli del lavoro e dell'occupazione - conclude il primo cittadino -. Giunga alla sua famiglia il conforto della nostra vicinanza insieme alla testimonianza della grande stima e del profondo affetto per Roberto Foschi. Mi permetto anche di rappresentare la partecipazione dell'intera comunità forlivese nell'unirci al dolore dei collaboratori e delle maestranze dell'azienda, alla quale Roberto ha dedicato tutto se stesso".