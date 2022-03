Omicron 2, il balzo dei contagi settimanali: oltre 2000 forlivesi bloccati a casa dal Covid

Nei numeri settimanali del Covid si riscontra chiaramente l'aumento dei contagi legati a Omicron 2, la sottovariante che si caratterizza per una maggiore trasmissibilità dell'infezione. Con l'aggiornamento diffuso dalla Prefettura di Forlì-Cesena lunedì, si mettono a referto in 7 giorni 2.136 casi attivi nel territorio del Forlivese. Un balzo netto visto che nella scorsa settimana i nuovi positivi erano stati 1.785. Ovviamente si registra un aumento dei cittadini in isolamento a casa a causa del Covid, passano da 1.765 a 2.110.

I pazienti ricoverati sono 25, cinque in più rispetto alla scorsa settimana, ma nessuno fortunatamente in terapia intensiva. I guariti sono stati 830, mentre non si segnalano decessi. Dall'inizio dell'epidemia si contano nel Forlivese 60.367 casi, 1.180 in una settimana, 57.590 guariti e 642 morti. In provincia dal primo marzo del 2020 si sono registrati 131.529 casi di cui 125.509 guariti, 62 ricoverati con sintomi, uno ricoverato in terapia intensiva e 4.766 in isolamento domiciliare. I morti riconducibili al covid sono 1.191.