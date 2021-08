Covid, agosto in sicurezza: debutta l'hub tamponi rapidi delle Farmacie Comunali

E' operativo da lunedì l'hub per tamponi rapidi delle Farmacie Comunali di Forlì e Forlimpopoli. La struttura è stata allestita negli ambulatori dietro la Farmacia Zona Iva, in viale Risorgimento 281. Ci saranno 2 o 3 infermieri a disposizione tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina (il sabato pomeriggio ci sarà invece un infermiere nel gazebo davanti alla Farmacia Risorgimento, in viale Risorgimento 17).

Per questo mese, secondo le disposizione della Regione Emilia Romagna i tamponi rapidi saranno gratuiti per scout, tutti coloro che frequentano i centri estivi (sia bambini e ragazzi, ma anche gli educatori), persone con disabilità, caregiver familiari e volontari del terzo settore. Per tutti le altre persone saranno comunque disponibili al prezzo calmierato di 15 euro. Per altre informazioni e per prenotarsi è stato dedicato il seguente numero di telefono: 3331922240