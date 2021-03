Covid, la mappa dei contagi nel Forlivese: +8% in una settimana, 140 i ricoverati. "Virus contagioso e aggressivo"

A Forlì i positivi totali sono 1.498 (la scorsa settimana erano 1.399), di cui 1.402 in isolamento e 96 ricoverati (cinque in terapia intensiva), mentre i guariti sono stati 444

Sale a 140, di cui otto in terapia intensiva, il numero dei positivi al covid-19 necessitanti di ricovero. Nella settimana dal 15 al 22 marzo si è registrato un aumento dei contagi dell'8% (0.5 punti percentuali in meno rispetto alla settimana dall'8 al 15), con 946 nuovi positivi a referto. La situazione nel Forlivese vede 2.454 casi attivi (erano 2.250 sette giorni fa), 43 dei quali fuori ambito, 2.314 dei quali in isolamento domiciliare (+201). I decessi sono stati 17, mentre sono 725 coloro che sono stati dichiarati guariti.

A Forlì i positivi totali sono 1.498 (la scorsa settimana erano 1.399), di cui 1.402 in isolamento e 96 ricoverati (cinque in terapia intensiva), mentre i guariti sono stati 444. A Castrocaro, informa il sindaco Marianna Tonellato, "i positivi del nostro Comune sono 61, di cui 5 ricoverati (nessuno in terapia intensiva, ndr). Il numero quindi non è in calo, ma è stabile, e questo vuol dire che nel nostro territorio si rispettano le regole. Però i 5 ricoverati preoccupano, segno che questo Covid è una brutta bestia, soprattutto dal punto di vista respiratorio.

La situazione Covid a Modigliana vede invece 98 persone positive, una delle quali ricoverata: il sindaco Jader Dardi parla di "dato preoccupante" in quanto solo lunedì scorso vi erano 65 positivi. "Sono 165 le persone in isolamento fiduciario - aggiorna il primo cittadino -. Purtroppo si tratta di una situazione diffusa in tutto il territorio della Unione della Romagna forlivese che è stato investito dalla diffusione di un virus particolarmente contagioso e aggressivo".

Galeata ha visto un aumento significativo dei casi attivi in sette giorni, da 25 a 60, con due persone in stato di ricovero. Aggiorna il sindaco Elisa Deo: "I contagi riscontrati sono perlopiù riconducibili al luogo di lavoro e rientri dall'estero, con conseguenti focolai a livello familiare. Per quanto riguarda la pandemia in corso, stiamo notando che la variante inglese, ovvero quella che ha sostituito la versione iniziale del virus, è molto più contagiosa della precedente. Il rischio prevedibile era quindi quello di un aumento importante di casi positivi che purtroppo si è verificato. Proprio per questo invito a non abbassare la guardia e soprattutto a rispettare il distanziamento sociale. È estremamente importante limitare il più possibile anche i contatti con i familiari non congiunti".

A Rocca San Casciano sono 9 le persone positive al Covid-19, una delle quali in quarantena preventina. "Il dato è confortante anche questa settimana e mostra che sono stati riscontrati 5 nuovi casi positivi al Covid-19 e si registrano 4 guarigioni", informa il sindaco Pier Luigi Lotti, che invita i cittadini a "continuare a tenere un comportamento responsabile per tutelare sé stessi e la comunità". A Bertinoro è salito a 157 il numero dei contagiati, cinque dei quali ricoverati.

In crescita i positivi anche a Civitella, da 54 a 66 (quattro ricoverati), mentre a Dovadola i positivi sono scesi da 8 a 4, nessuno dei quali ricoverato. A Forlimpopoli i positivi sono 158, sei dei quali ricoverati (due in terapia intensiva); a Meldola 116, otto dei quali ricoverati, mentre a Portico da 2 si è passati a sette positivi. Predappio conta 67 contagiati, tre dei quali ricoverati, mentre Premilcuore due. A Santa Sofia i casi attivi sono 102 contro i 72 di sette giorni fa, sette dei quali ricoverati), mentre a Tredozio sono sei.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 247 vittime a Forlì (+10), 16 a Bertinoro (+3), sette a Castrocaro, sette a Civitella, sette a Dovadola, 24 a Forlimpopoli (+1), 52 a Meldola (+2), 19 a Predappio, 6 a Rocca San Casciano, 6 a Santa Sofia (+1), una Portico, 6 a Modigliana ed una a Tredozio. In tutta la provincia i casi attivi sono 5.729, con 295 ricoverati (quindici in terapia intensiva) e 5.434 persone in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia si contano in totale 28.418 casi, 21.987 guariti e 702 morti.