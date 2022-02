Coronavirus, 340 nuovi positivi nel Forlivese. Tra le vittime in provincia un 64enne

Sono 678, di cui 340 nel Forlivese, i nuovi positivi al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Sono due i morti: una donna di 92 anni e un uomo di 64 anni

In Emilia Romagna

In Emilia Romagna si sono registrati 7.463 in più rispetto a martedì, su un totale di 41.876 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 15.366 molecolari e 26.510 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,8%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.536 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (993), Modena (913), Parma (788), Ravenna (746), Ferrara (682), Rimini (668), Forlì (340), Cesena (338), Piacenza (271) e infine il Circondario Imolese con 188 nuovi casi. L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è di 36,8 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 124.928 (-4.685). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 122.549 (-4.639), il 98,1% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 12.118 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 984.045. Purtroppo, si registrano 30 decessi, che aggiorna il totale a 15.420.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 137 (-3 rispetto a martedì, pari al -2,1%), l’età media è di 63,3 anni. Sul totale, 77 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,3 anni), il 56,2%; 60 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.242 (-43 rispetto a martedì, -1,9%), età media 74,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (+1), 16 a Parma (+1); 11 a Reggio Emilia (+1); 24 a Modena (+1); 34 a Bologna (-6); 12 a Imola (+1); 8 a Ferrara (-2); 7 a Ravenna (invariato); 3 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (+1); 12 a Rimini (-1).

