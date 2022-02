Covid, continua ad abbassarsi la curva dei contagi. Il Forlivese tra i numeri migliori in Emilia Romagna

Continua ad abbassarsi la curva giornaliera dei nuovi contagi al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Martedì si contano infatti 464 nuovi positivi, 224 dei quali nel Forlivese, tra i dati più bassi in Emilia Romagna. Purtroppo resta sempre alto il numero di decessi riconducibili al virus: sono infatti quattro i morti in provincia, una donna di 86 anni e tre uomini di 76, 84 e 87 anni.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 4.554 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 61.214 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 19.258 molecolari e 41.956 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,4%. Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento, dall’avvio del servizio - il 19 gennaio scorso - riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, i tamponi caricati (a lunedì) sul Fascicolo sanitario elettronico sono 26.248. Di questi, 13.895, pari al 52,9%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus Sars-Cov-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 12.353 sono invece i tamponi con esito negativo (il 47,1%).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 983 nuovi casi, seguita da Modena (735), Parma (633), Rimini (433), Ravenna (415), Reggio Emilia (275), Ferrara (262), Cesena (240), Piacenza (234), Forlì (224) e il Circondario imolese, con 120 nuovi casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di martedì è di 36 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 129.613 (-8.568). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 127.188 (-8.387), il 98,1% del totale dei casi attivi. Sono 32 i morti, per un totale di 15.390. Le persone complessivamente guarite sono 13.090 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 971.927.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 140 (-4 rispetto a lunedì, pari al -2,8%), l’età media è di 62,8 anni. Sul totale, 79 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,4 anni), il 56,4%; 61 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.285 (-177 rispetto a lunedì, -7,2%), età media 74,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 15 a Parma (+1); 10 a Reggio Emilia (-1); 23 a Modena (invariato); 40 a Bologna (-2); 11 a Imola (invariato); 10 a Ferrara (invariato); 7 a Ravenna (-1); 3 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (-1); 13 a Rimini (invariato).

