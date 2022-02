Covid, crescono i guariti nel forlivese: i positivi a casa sono più di 9800. Ancora tanti morti: 21 in sette giorni

Il covid allenta la sua presa anche nel Forlivese. La prima buona notizia, che emerge dal rendiconto presentato dalla Prefettura ed aggiornato al 7 febbraio, è la diminuzione dei ricoverati, da 79 a 56, quattro dei quali in terapia intensiva. Scende sotto il muro dei 10mila i positivi a casa: dai 12.565 di fine gennaio si è passati ai 9.804. Negli ultimi sette giorni i nuovi contagiati sono stati 3.010.

I guariti sono stati 5.714 (42.911 dall'inizio dell'epidemia). Se si abbassa la curva dei contagi non fa altrettanto quella dei decessi: nell'ultima settimana ve ne sono stati ben 21, 601 in totale dal marzo 2020. Complessivamente i casi totali sono stati 53.452, 116.276 in tutta la provincia.