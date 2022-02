Coronavirus, il bollettino: 173 positivi in più nelle ultime 24 ore, l'età media è di 39 anni

Un morto e 332 nuovi contagiati al covid-19. Questo il bilancio dell'andamento dell'epidemia da covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena aggiornato a martedì. Nel forlivese si contano 176 positivi in più rispetto a lunedì, mentre la vittima è un 93enne di Forlì. Questa la distribuzione dei casi: 15 Bertinoro, 4 Castrocaro, 1 Civitella, 1 Dovadola, 113 Forlì, 7 Forlimpopoli, 12 Meldola, 5 Modigliana, 1 Portico, 4 Predappio , 2 Rocca San Casciano e 5 Santa Sofia. Nessun nuovo contagiato a Galeata. I guariti in provincia sono 852.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.898 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 35.740 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.304 molecolari e 22.436 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,1%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 633 nuovi casi, seguita da Modena (506), Parma (382), Rimini (319), Ravenna (226), Ferrara e Forlì (entrambe con 173), Cesena (159), Piacenza (133), Reggio Emilia (122) e il Circondario imolese, con 72 nuovi casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di martedì è di 39 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 75.460 (-5.790). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 73.376 (-5.643), il 97,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 8.661 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 1.059.070. Sono 27 i morti, per un totale di 15.619.

Autotesting

Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio - il 19 gennaio scorso - i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 33.444. Di questi, 17.228, pari al 51,5%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus Sars-Cov-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 16.216 sono invece i tamponi con esito negativo (il 48,5%).

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 110 (-3 rispetto a lunedì, pari al -2,7%), l’età media è di 62,7 anni. Sul totale, 54 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,1 anni), il 49,1%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,9 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.974 (-144 rispetto a lunedì, -6,8%), età media 74,3 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 11 a Parma (-1); 5 a Reggio Emilia (-1); 18 a Modena (-1); 28 a Bologna (+1); 10 a Imola (invariato); 9 a Ferrara (-1); 9 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (-1); 3 a Cesena (-1); 11 a Rimini (+1).

Le principali notizie

LA MAXI VINCITA: GRATTA E VINCE MEZZO MILIONE DI EURO

LA STORIA DEL PICCOLO DIEGO - LA LOTTA CONTRO IL LINFOMA COL SORRISO

EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA - SI AMPLIA LA CASA DELLA LEGALITA'

LA PANDEMIA - OLTRE 7MILA FORLIVESI A CASA COL COVID

LA PANDEMIA - L'EMILIA ROMAGNA VEDE LA ZONA BIANCA

LE RESTRIZIONI ANTI-COVID - SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50

SOTTOPASSI NEL DEGRADO - NON C'E' SOLO QUELLO DI VIA BERTINI TRA I PERICOLOSI

IL SEQUESTRO - CANTIERE ABUSIVO: STAVA SORGENDO UNA CASA COLONICA