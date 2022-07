Il Covid torna a mietere vittime tra gli anziani: 3 decessi conteggiati in 24 ore. I nuovi positivi sono 377

Torna a mordere l'epidemia di Coronavirus. Sono 377 i nuovi casi registrati nel Forlivese nelle ultime 24 ore, mentre si contato 3 decessi. Si tratta di due donne di 94 e 97 anni e un uomo di 91 anni. Nella Rianimazione sono ricoverati 5 pazienti, in numero stabile rispetto a giovedì.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna vede 7.777 nuovi casi, quasi 7.000 guariti. Crescono i ricoveri nelle terapie intensive (+4) e nei reparti Covid (+18). L’età media dei nuovi positivi è di 48,3 anni mentre sono 18 i decessi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.676.172 casi di positività, 7.777 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.512 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.863 molecolari e 14.649 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,7%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 50 (+4 rispetto a ieri, pari a +8,7%), l’età media è di 60,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.495 (+18 rispetto a ieri, +1,2%), età media 75 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto a ieri); 1 a Reggio Emilia (-2); 6 a Modena (+1); 15 a Bologna (invariato); 2 a Imola (invariato); 5 a Ferrara (invariato); 5 a Ravenna (+2); 5 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (+2); 5 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza (come ieri).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.359 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 347.628) seguita da Modena (1.072 su 257.586); poi Reggio Emilia (946 su 188.757), Ravenna (829 su 157.370), Rimini (773 su 158.033), Parma (669 su 140.475), Ferrara (653 su 117.203); quindi Cesena (473 su 93.744), Piacenza (405 su 85.109), Forlì (377 su 77.724) e, infine il Circondario Imolese con 221 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 52.543.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 85.115 (+773). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 83.570 (+751), il 98,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 6.986 in più rispetto a ieri.

Si registrano 18 decessi: 2 in provincia di Piacenza (entrambi uomini di 73 e 88 anni); 3 in provincia di Parma (tutte donne di 84, 87 e 95 anni); 2 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 78 e un uomo di 81 anni); 2 in provincia di Bologna (entrambi uomini di 77 e 80 anni); 4 in provincia di Ferrara (tre donne di 58, 86 e 87 anni e un uomo di 91 anni); 1 in provincia di Ravenna (una donna di 91 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena (due donne di 94 e 97 anni e un uomo di 91 anni, tutti nel Forlivese); 1 fuori regione, un uomo di 83 anni il cui decesso è stato registrato dall'Ausl di Piacenza. Non si registrano decessi nelle province di Modena, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.254.