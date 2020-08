Covid, dopo l'aumento dei giorni scorsi si torna a quota zero per i nuovi casi. Tre guariti in provincia

Dopo l'aumento dei casi dei giorni scorsi, torna il valore 'zero' per quanto riguarda l'aggiornamento quotidiano sui casi di Coronavirus nel territorio provinciale. Questo è quanto emerge dall'informativa comunicata dalla Prefettura sulla base dei dati forniti dall'Ausl Romagna. Tre persone invece sono state dichiarate guarite con il doppio tampone negativo. Si tratta di pazienti residenti a Sarsina, Savignano e Bertinoro. Restano così a 1.842 i casi complessivi in provincia dall'inizio della pandemia, 1.583 dei quali guariti. I casi accertati nel Forlivese ad ora ammontano a 996i, dato comprensivo anche dei 110 decessi. Nel Cesenate i casi totali sono invece 846.

