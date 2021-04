Covid e crisi economica: Santa Sofia e Coldiretti "a sostegno di chi ha più bisogno"

L'amministrazione comunale di Santa Sofia ha incontrato Coldiretti per il progetto solidale "A sostegno di chi ha più bisogno", grazie al quale l'associazione, insieme a Campagna Amica, ha donato alcuni prodotti da destinare alle famiglie in difficoltà, coinvolgendo diversi comuni forlivesi. Nel dettaglio il segretario di zona Angelo Mazza insieme a Monica Rapellini, coordinatrice di Donna Impresa, a Maurizio Mangelli, responsabile di Campagna Amica e alla santasofiese Celeste Zeppa del comitato Giovani Imprenditori, ha donato 6 pacchi alimentari da 50 chili cadauno, provenienti dal progetto "filiera italiana" e contenenti pasta, riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva e molto altro.

A ricevere la delegazione il sindaco Daniele Valbonesi e l'assessora Ilaria Marianini che hanno evidenziato l'importanza del gesto: "Coldiretti e Campagna Amica offrono un aiuto concreto in questo momento di difficoltà, sostenendo da un lato le famiglie in difficoltà, dall'altro i produttori italiani. Se non ci fosse stata l'emergenza sanitaria, proprio in questo periodo si sarebbe svolta la Fiera del Lunedì dell'Angelo dove, da alcuni anni, Coldiretti e Campagna Amica sono presenti con alcuni produttori locali: seppure in maniera diversa, siamo felici che prosegua la collaborazione tra Santa Sofia e queste associazioni, che oggi dimostrano grande attenzione verso le fasce più bisognose". Nei prossimi giorni, i pacchi donati da Coldiretti verranno distribuiti grazie ad alcuni volontari alle famiglie bisognose del Comune di Santa Sofia indicate dagli assistenti sociali.