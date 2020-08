Covid e riorganizzazione delle scuole, la situazione a Predappio: slittati i lavori alla "Pettirosso"

Mancano poche settimane all'inizio dell'anno scolastico. Ma l'emergenza sanitaria da covid-19 e le incertezze sulle normative stanno rendono l'organizzazione dei servizi complicata. L'amministrazione comunale di Predappio fa il punto della situazione su asili, scuole d'infanzia, primarie e media. Per quanto riguarda il "Pollicino", giovedì 3 settembre alle 17,30 si terrà un'assemblea con i genitori. "I bambini che già l'anno scorso frequentavano la struttura riprenderanno le attività lunedì 7 settembre - viene comunicato -. I nuovi frequentanti partiranno con l'ambientamento da mercoledì 9 settembre in gradualità ed in accordo con il personale educativo. Grazie ad alcuni finanziamenti, l'amministrazione comunale ha deciso di azzerare la lista d’attesa garantendo il servizio in posti in convenzione per ulteriori due famiglie, aumentando, i posti convenzionati da 18 a 20".

Sempre giovedì 3 settembre, alle ore 18,30 si terrà un'assemblea con i genitori dei bimbi della scuola dell'infanzia "Santa Rosa". "I piccoli che già l'anno scorso frequentavano la struttura riprenderanno le attività lunedì 7 settembre, mentre i nuovi iscritti partiranno con l'ambientamento da mercoledì 9 settembre in gradualità ed in accordo con il personale educativo - viene spiegato -. Durante il momento con i genitori verranno date tutte le informazioni necessarie per la ripresa dell'anno scolastico". Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia "Peter Pan", "in tempi brevi, nonostante le difficoltà conosciute, il dirigente scolastico provvederà a comunicare a tutti i genitori, soprattutto a quelli del primo anno, le modalità di inizio dell'anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre, e le modalità di inserimento dei bambini".

I lavori alla scuola dell'infanzia "Pettirosso" pianificati per il periodo estivo non sono stati eseguiti. Spiega l'amministrazione comunale: "Nell'incertezza dovuta al Covid, si sono ridotte le possibilità di mantenere brevi le tempistiche di realizzazione dei lavori. Il rischio di non riaprire il plesso a settembre era troppo elevato. La possibilità di avere anche l'asilo "Pettirosso" chiuso ha spinto l'amministrazione a rinviare i lavori alla prossima estate, pianificando con le aziende che eseguiranno i lavori le tempistiche per non tenere chiuso l’edificio durante le giornate di attività didattica. L'amministrazione comunale vuole ringraziare un gruppo di genitori che in maniera volontaria ha svolto all'interno della scuola un'importante lavoro di riqualificazione che verrà illustrato nelle prossime settimane".

Per quanto riguarda le elementari e medie, "al momento non è stato ancora assegnato il personale alle scuole "Adone Zoli", Anna Frank" e "Marone". Il dirigente scolastico, quando le ultime direttive saranno chiarite, provvederà a comunicare a tutti i genitori, soprattutto a quelli del primo anno, le modalità di inizio dell'anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre.La riapertura della scuola di Fiumana darà la possibilità ai ragazzi di avere maggiori spazi a disposizione in tutti e tre i plessi, offrendo quindi maggiori opportunità didattiche e sicurezza ai docenti e ai ragazzi".