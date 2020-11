Covid e tamponi: anche a Santa Sofia parte il servizio drive through

Mercoledì mattina è partito un nuovo servizio per Santa Sofia e i comuni dell'Alto Bidente legato all'emergenza covid-19. Attraverso la predisposizione nel piazzale Karl Marx di un nuovo "drive through", sarà possibile effettuare gli screening ritenuti necessari dal dipartimento di Igiene pubblica dell'Ausl Romagna. "Non sono possibili prenotazioni e singole iniziative - ricorda il sindaco Daniele Valbonesi -. La decisione spetta ai medici di famiglia attraverso il servizio di igiene. Ringraziamo il personale dell'Ospedale Nefetti, la Direzione di Igiene Pubblica e la Protezione Civile (alpini alto bidente) per il supporto e l'allestimento dell'area".

