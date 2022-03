Covid e turismo: liquidati 100mila euro di contributi a sostegno delle strutture alberghiere

Centomila euro di contributi a fondo perduto a sostegno di 6 strutture alberghiere del territorio comunale, per far fronte alle perdite derivanti dalla diffusione del Covid-19. È questo il contenuto della determina del Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì che traduce nei fatti le linee di indirizzo impartite dall’assessore al Turismo Andrea Cintorino in materia di ristori alle imprese ricettive della città, colpite dall’emergenza pandemica. Delle 9 istanze pervenute agli uffici in ordine di arrivo nei termini previsti dal bando, 6 sono state ritenute ammissibili e 3 inammissibili.

"Queste risorse - esordisce Cintorino - rappresentano una piccola ma importante boccata d’ossigeno per i nostri albergatori. Il covid, con le sue restrizioni, lo stop ai flussi turistici e i lunghi mesi di isolamento, ha congelato il settore ricettivo di questi ultimi due anni andando a minare gli equilibri di bilancio di hotel e strutture alberghiere di tutto il Paese".

"Anche a Forlì, a causa della pandemia, i servizi di ospitalità hanno sofferto una contrazione significativa dal punto di vista del numero delle presenze e dei pernottamenti - prosegue -. Questa situazione, riscontrabile in tutto il territorio cittadino, ci ha indotto a mettere in campo un plafond di risorse straordinarie per ristorare il settore alberghiero e dare impulso alla ripartenza".

"Certamente - conclude Cintorino - dobbiamo fare i conti con l’attuale situazione di crisi e la tensione sui mercati finanziari che ci induce a rimanere prudenti e ad usare il buon senso. L’obiettivo è lavorare per evitare nuovi stop e favorire una celere ripresa dell'indotto economico-occupazionale di questa città".