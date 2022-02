Vaccini ai giovani, nell'open day di sabato 135 somministrazioni

Sono 3.806 le vaccinazioni somministrate in tutta l'Emilia Romagna nell'open day regionale di sabato dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Ausl. Sono 2.487 le dosi somministrate a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, 1.319 a ragazzi e ragazze tra i 12 e 19 anni. In particolare, a Piacenza sono state somministrate 276 dosi, tutte a bambini tra i 5 e gli 11 anni, 185 a Parma (tutte nella fascia 5-11), 670 a Reggio Emilia (di cui 433 ai bambini), 245 a Modena (di cui 111 ai bambini), 1.140 a Bologna (di cui 841 ai bambini), comprensive di quelle effettuate all’hub Bonfiglioli di Calderara di Reno, 120 a Imola (di cui 24 ai bambini), 175 a Ferrara (di cui 132 ai bambini), 456 a Ravenna (di cui 292 ai bambini), 185 a Cesena (di cui 49 ai bambini), 135 a Forlì (di cui 49 ai bambini) e 219 a Rimini (di cui 95 ai bambini).