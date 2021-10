Covid e variante Delta Plus: il professor Sambri ne parla ad "Agora Weekend"

Il professor Vittorio Sambri, direttore dell’Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina dell'Ausl Romagna, ospite della trasmissione "Agorà Weekend", in onda su Rai 3, domenica alle 8,15. Agorà, lo storico programma giornalistico in onda al mattino su Rai 3, è molto apprezzato dal pubblico e le puntate del fine settimana sono condotte da Giusy Sansone. In particolare il professor Sambri è stato intervistato sulle ultime varianti del Covid-19.