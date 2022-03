Coronavirus e la fine dello stato d'emergenza: "E' ragionevole, ma non è un 'liberi tutti'. Serve prudenza"

Il 31 marzo cessa dopo due anni lo stato d’emergenza da covid-19 e con esso alcune delle restrizioni attualmente in vigore. Il nuovo decreto covid approvato durante il consiglio dei ministri del 17 marzo e contenente le nuove misure per la ripartenza è stato pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale. Ci si prepara quindi al superamento della crisi pandemica, ma cosa succederà quindi dal prima aprile? Terminerà l’obbligo del Super green Pass sul luogo di lavoro per gli over 50, anticipata rispetto alla data del 15 giugno, e non sarà più necessario il certificato verde per il trasporto pubblico locale e per l’accesso a uffici pubblici e negozi.

"E' ragionevole che dal 31 marzo termini il periodo emergenziale", commenta Michele Gaudio, presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Forl-Cesena, il tutto nella consapevolezza di un nuovo aumento dei contagi per effetto della mutazione della variante "Omicron". "Fortunatamente alla crescita dei positivi non corrisponde, a differenza delle precedenti ondate, ad un incremento dei ricoveri ospedalieri, soprattutto in terapia intensiva. Ci troviamo dunque davanti ad una situazione epidemiologica che occorre considerare differente rispetto alle prime ondate". La parola d'ordine resta comunque prudenza, come argomenta Gaudio: "Il fatto che viene a cessare lo stato d'emergenza non significa e non deve significare un 'liberi tutti'. Bisogna continuare a mantenere comportamenti consapevoli ed insistere sulla campagna vaccinale, perchè in tanti non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo".

"Il completamento del ciclo vaccinale - prosegue il presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Forl-Cesena - non ci copre dal contagio, ma evita di contrarre il virus in forma grave. Sono quindi convinto per continueremo ad avere ancora per qualche mese numeri di contagi importanti, col coinvolgimento di fasce d'età più basse rispetto al passato e con una percentuale di ricoveri ospedalieri non assolutamente paragonabile a quella che abbiamo visto in passato. Bisogna abituarsi a convivere col virus, mantenendo comportamenti prudenziali, senza compromettere gli aspetti sociali ed economici della nostra società". Per quanto riguarda la somministrazione di una quarta dose, "vedremo nel prossimo autunno-inverno se ci saranno indicazioni per l'eventuale ricorso a vaccini riformulati che possano ridurre ulteriolmente il rischio infettivo e non solo quello della malattia".

Dal primo maggio si dirà addio al Green Pass e cesserà anche l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso (la mascherina resta infatti obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, scuola compresa, fino al 30 aprile). "Andando verso l'estate un allentamento su tutti gli obblighi che riguardano il green pass può considerarsi ragionevole - commenta Gaudio -. In queste situazioni c'è sempre un'attenta gradualità e dinamicità, quindi nulla impedisce al ritorno alle situazioni restrittive che abbiamo vissuto qualora vi fosse un nuovo aumento della pressione sugli ospedali o l'avvento di una nuova variante aggressiva anche dal punto di vista clinico. Quindi la situazione andrà monitorata settimana dopo settimana, con i provvedimenti che andranno commisurati in base a quel che accade".