Anche Premilcuore fa i conti col covid: focolaio in una casa di riposo. Chiusa la scuola primaria

Premilcuore, insieme al territorio di Portico e San Benedetto, era tra i comuni del Forlivese risparmiati da quella che gli esperti definiscono la quarta ondata di epidemia da covid-19. Comune un fulmine a ciel sereno giovedì, sulla pagina Facebook del Comune "Premilcuore Informa", è stato comunicato un focolaio di coronavirus in una delle case di riposo. Sono ben 18 i positivi, 15 tra gli ospiti e tre tra gli operatori. Nessuno di questi è stato ricoverato all'ospedale di Forlì.

"Insieme all'Ausl Romagna stiamo monitorando la situazione senza allarmismi, ma adottando tutte le precauzioni del caso - si legge nell'informativa -. Raccomandiamo a tutti di continuare a seguire con scrupolo le norme di comportamento necessarie al contenimento del contagio: utilizzo corretto della mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento fisico".

La struttura, viene precisato, era stata risparmiata dalle precedenti ondate. Ma non è l'unica cattiva notizia che arriva dal comune dell'alta valle del Rabbi. Infatti la scuola elementari "Spallicci" è stata chiusa causa covid, con gli alunni che seguiranno le lezioni con la modalità della didattica a distanza. Dall'inizio dell'epidemia a Premilcuore vi sono stati appena 17 casi totali ed un decesso.

Santa Sofia

Nel territorio di Santa Sofia ci sono 30 positivi, di cui 3 ricoverati, e 51 persone in isolamento domiciliare. "Per la casa di riposo San Vincenzo de Paoli non ci sono novità e attualmente presso la struttura non ci sono casi di positività, visto lo spostamento degli ospiti positivi presso "Al Parco" di Forlì - aggiorna il sindaco Daniele Valbonesi -. Situazione stabile anche per l'ospedale Nefetti dove però le condizioni per il personale sanitario sono molto complesse a causa della necessaria gestione di un'area covid. Per questo mi sento di ringraziare il personale per l'impegno che si sta mettendo in campo e di segnalare alla direzione sanitaria, come faccio ogni giorno, la delicatezza che stiamo attraversando. Per l'Istituto Comprensivo di Santa Sofia non ci sono classi in quarantena. Ci sono state alcune verifiche a seguito di alcuni casi che però hanno dato esiti negativi".

Conclude il primo cittadino: "Il virus continua a circolare. Oltre alle misure di contenimento che conosciamo, solo la vaccinazione limita la diffusione del virus e l'invito quindi rimane sempre lo stesso, vacciniamoci per difendere noi stessi e le persone più fragili. Continuiamo a rispettare le misure che conosciamo da tempo: indossare la mascherina (nei luoghi chiusi e quando non è garantito il distanziamento), mantenere il distanziamento sociale ed igienizzarsi spesso le mani. Sono sicuro che usciremo, ma è importante il contributo di tutti".

Bertinoro

Anche il sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, ha fatto il punto della situazione al Colle dopo i 10 nuovi casi comunicati giovedì: "Un dato che può spaventare perché in queste settimane abbiamo avuto una crescita giornaliera costante ma per fortuna molto più contenuta. Vorrei rassicurare la cittadinanza, perché a quanto risulta dai tracciamenti in corso non risultano cluster o focolai particolari al momento, ma casi isolati o legati a contatti familiari. Stiamo monitorando anche i casi di positività nelle scuole, mantenendo un contatto diretto con le istituzioni sanitarie affinché venga gestito tutto al meglio. Al momento a Bertinoro abbiamo 53 positivi totali, di cui tutti tranne uno risultano in assistenza domiciliare. Raccomando come sempre responsabilità, rispetto delle regole, attenzione all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Come sempre invito tutti a vaccinarsi perché è in particolare grazie al vaccino che nel nostro Paese stiamo riuscendo in qualche modo a contenere gli effetti negativi di questa nuova ondata. Solo insieme ne usciremo definitivamente".