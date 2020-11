Covid, il ruolo degli ospedali e il territorio: sabato in diretta con Vicini e Masperi

Torna anche questo sabato l'appuntamento in diretta Facebook per fare il punto sulla situazione sanitaria e non solo. A partire dalle 14.30 il deputato Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini (direttore di dipartimento dell'Ausl Romagna e otorino di fama internazionale) dialogheranno con i partecipanti alla diretta rispondendo in tempo reale alle domande. Questa settimana ospite della "trasmissione" sarà il dottor Paolo Masperi, direttore di presidio ospedaliero e dirigente di Ausl Romagna. Come sempre ampio spazio a domande e risposte in tempo reale.