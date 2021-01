Covid, l'aggiornamento di domenica: 8 decessi. Si registra però un boom di guarigioni

Nove morti conteggiati nelle ultime 24 ore in provincia di Forlì-Cesena, di cui 8 nel Forlivese. E' l'aggiornamento di domenica pomeriggio relativo all'andamento dell'epidemia da Coronavirus a livello locale.

Nove morti conteggiati nelle ultime 24 ore in provincia di Forlì-Cesena, di cui 8 nel Forlivese. E' l'aggiornamento di domenica pomeriggio relativo all'andamento dell'epidemia da Coronavirus a livello locale. Notevole il numero dei dichiarati guariti in provincia, che ammonta a 316 nelle ultime 24 ore, più del doppio dei nuovi positivi, che sono in totale 123. Di questi nuovi positivi 49 sono riferiti al comune di Forlì, 3 a Forlimpopoli e Dovadola, 2 a Bertinoro e Predappio e un caso ciascuno nei comuni di Castrocaro, Civitella, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano. Nel Forlivese, quindi i nuovi casi ammontano a 64 unità.

Duro il bilancio delle vittime del Coronavirus. Nel territori forlivese, infatti, si contano 8 decessi che sono stati segnalati nelle ultime 24 ore, anche se riferiti pure alla giornata di venerdì. Di questi 5 sono anziani residenti a Forlì: tre donne di 86, 89 e 97 anni e due uomini di 84 e 88 anni. Si aggiungono due donne di Meldola di 90 e 91 anni e un uomo di 85 anni di Civitella.