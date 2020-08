Covid, l'aggiornamento: situazione stabile nel Forlivese, nuovi contagi a quota zero da 4 giorni

Situazione positiva per il territorio forlivese. Per il quarto giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di contagio da Coronavirus nel territorio di Forlì e dintorni. Nel bollettino giornaliero di giovedì pomeriggio della Prefettura di Forlì-Cesena emerge una situazione stabile, con la quota dei colpiti dal virus che restano alle 1000 unità dall'inizio dell'epidemia. Nell'intero ambito provinciale, si regista un solo nuovo caso positivo, questa volta a Cesena. Il soggetto contagiato tuttavia si trovava sul territorio come turista, una persona di Monza diagnosticata in Pronto Soccorso. Nelle ultime 24 ore inoltre non si contano decessi, né accertamenti di guarigioni cliniche. I casi totali nel Cesenate dall'inizio della pandemia diventano così 855 e a livello provinciale 1855. Non ancora indicato nelle statistiche ufficiali, inoltre, un nuovo caso che viene rilevato dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, un cittadino di quel comune rientrato dalla Croazia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.