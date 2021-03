Covid, la terza ondata: l'Emilia Romagna reclama nuove indicazioni sulle cure a domicilio

Con gli ospedali ormai in affanno per la terza ondata, l'Emilia-Romagna reclama dal ministero della Salute nuove indicazioni sulle cure a casa dei pazienti. Dopo lo stop da parte del Tar della ricetta basata sugli antinfiammatori, servono nuove indicazioni da parte della comunita' scientifica per le cure a casa, ancora piu' importanti ora che gli ospedali sono allo stremo. "Mi aspetto ci mettano nelle condizioni di agire - dice l'assessore regionale Raffaele Donini -. Da un lato c'e' la necessita' di intervenire tempestivamente" nei casi di Covid. "Dall'altro - prosegue occorre farlo il piu' possibile a domicilio per arginare l'onda che porta alla saturazione dei reparti ospedalieri".

Come Regione "gli strumenti per intervenire a casa li abbiamo definiti attraverso le Usca", cioe' i team che visitano i pazienti nelle loro abitazioni. Ma "mi devo fermare sull'utilizzo dei protocolli farmacologici. Questo spetta al ministero", sottolinea l'assessore. Il quale 'apre' a soluzioni alternative per la cura a casa dei pazienti Covid. "Nessuna sottovalutazione- assicura- spero che queste esperienze e sollecitazioni possano essere messe a confronto repentino in una sede scientifica.Occorre valutare tutte le esperienze in campo e dare alle Regioni indicazioni chiare". Donini, a questo proposito, sottolinea: "non si puo' fare arrivare i pazienti in ospedale con una situazione gia' compromessa. Oggi abbiamo il 5-6% di ospedalizzione ma su numeri cosi' grandi questo provoca la saturazione dei reparti ospedalieri, sia i reparti Covid sia le terapie intensive". Ma curando a casa "dobbiamo avere la certezza di cosa utilizzare, spero che da parte della comunita' scientifica e degli organismi preposti ci sia una indicazione". (fonte Dire)