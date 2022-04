Covid, in una settimana oltre 1200 nuovi positivi. Ancora oltre 2mila forlivesi a casa col virus

Con l'aggiornamento diffuso dalla Prefettura di Forlì-Cesena lunedì, si mettono a referto in 7 giorni 2.141 casi attivi nel territorio del Forlivese, praticamente invariato rispetto ai 2.136 della scorsa settimana. Stabile anche il numero dei cittadini in isolamento a casa a causa del Covid, 2.108 (-2). I pazienti ricoverati sono 23, due in meno rispetto alla scorsa settimana, ma nessuno fortunatamente in terapia intensiva. I guariti sono stati 1.229, mentre non si segnalano quattro decessi. Dall'inizio dell'epidemia si contano nel Forlivese 61.596 casi, 1.229 in una settimana, 58.819 guariti e 646 morti. In provincia dal primo marzo del 2020 si sono registrati 134240 casi di cui 128176 guariti, 66 ricoverati con sintomi, un ricoverato in terapia intensiva e 4797 in isolamento domiciliare.