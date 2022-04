Covid, nessun focolaio nelle strutture. In calo gli studenti positivi al virus

Continua a calare il numero dei positivi da covid-19 in ambito scolastico. Nella settimana dal 4 al 10 aprile si contano infatti 167 studenti contagiati a fronte dei 189 della settimana precedente. Nel Forlivese il maggior numero di nuovi positivi riguarda le scuole primarie, con 62 bimbi contagiati; mentre ne sono emersi 42 alle superiori. Sono 25 i positivi nella fascia 11-13 anni; 18 in quella 3-5 anni e 20 in quella 0-3 anni. Non si registrano focolai nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie.

IL BOLLETTINO - L'evoluzione nella prima settimana di aprile