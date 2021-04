Covid, netto calo dei ricoveri al "Morgagni-Pierantoni": si ridistribuiscono i posti letto

Calano i contagi da covid-19, migliora la situazione all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Sono circa 60 i pazienti che hanno contratto il virus e che si trovano ricoverati nei vari reparti dedicati. Ad inizio settimana erano 99, sette in Rianimazione. Sulla base dell'evoluzione del trend epidemiologico è stato possibile riorganizzare la distribuzione dei posti letto. "In questi giorni il sesto piano dedicato ad un reparto degenza Covid verrà gradualmente riportato alla destinazione originaria di Ortopedia e già 18 posti letto sono stati riconvertiti - rende noto il direttore del nosocomio mercuriale, Paolo Masperi -. Anche la Rianimazione non ha più 10 posti letto per i Covid, ma è stata divisa in due: sei per pazienti non covid e 4 per coloro che hanno contratto il virus".