Covid, ricerca, vaccini e lotta contro i tumori: in diretta sabato Di Maio, Vicini e Martinelli (Irst)

Sarà il professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico dell'Irst (l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori), l'ospite del consueto appuntamento in diretta Facebook del sabato pomeriggio organizzato dal deputato romagnolo Marco Di Maio assieme al professor Claudio Vicini (direttore di dipartimento Ausl Romagna e otorino di fama internazionale).

A partire dalle 14.30 in diretta streaming, anche attraverso le domande in tempo reale del pubblico, saranno affrontati i temi di più stretta attualità, con focus in particolare su ricerca scientifica, vaccini e lotta contro i tumori. Per seguire la diretta è possibile collegarsi a partire dalle 14.30 sulle pagine Facebook https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53