In Romagna positivi in costante calo. A Forlì solo il 41% degli Over 80 ha fatto la quarta dose

Nel consueto bollettino settimanale di aggiornamento Covid dell'Ausl Romagna emerge un calo di nuovi contagi su tutto il territorio romagnolo. Nella settimana dall'1 al 7 agosto sono stati eseguiti 22.921 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 6.130 nuovi casi positivi (26.7%). Questa settimana si registra una diminuzione delle nuove positività, sia in termini assoluti (-1.755) che percentuali. Nel dettaglio, per quanto riguarda il territorio di Forlì i nuovi positivi sono stati 940, mentre nella settimana precedente i casi totali erano stati 1.238, con un grafico in netta diminuzione rispetto 1.815 casi della settimana 18-24 luglio.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in diminuzione rispetto alla

scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 197 pazienti, tra questi 3 sono ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente sono stati sospesi 115 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda Usl della

Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli

ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel dettaglio a Forlì i casi sono 20 in totale.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 8 agosto 906.580 con

prima dose, 871.385 con seconda dose, 610.037 con terza dose e 52.959 con quarta dose la cui

somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 112.213 dosi somministrate dai Mmg.). C'è ancora molto da fare a Folrì però sulla somministrazione della quarta dose agli Over 80: su un totale popolazione di 13.464 persone in 5.524 hanno completato i richiami, pari al 41%.