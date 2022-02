Covid, si dimezza la crescita dei contagi nei bimbi e giovani: solo 13 classi in quarantena

Nuove norme sulla gestione delle quarantene nelle classi e calo dei contagi. Continua a migliorare la situazione nelle scuole. E' quanto emerge dal bollettino relativo alla settimana dal 7 al 13 febbraio. Le classi in quarantena nel Forlivese dalle 86 della settimana precedente sono scese a 13, il numero più basso in Romagna (27 nel Cesenate, 39 nel Riminese e 44 nel Ravennate). La maggior parte di queste sono alle superiori (8); 4 quelle delle medie e uno alle elementari.

Altro numero migliorato nel giro di sette giorni è quello del totale degli studenti contagiati nel Forlivese: sono 369 contro i 784 della settimana precedente. Il numero più alto dei positivi è nella fascia 6-10 anni, cioè alle elementari, con 102 casi su 205 tamponi eseguiti. Sono 96 i contagi alle superiori (145 tamponi), 76 alle medie (108 tamponi), 53 nella fascia 3-5 anni (126 tamponi) e 42 in quella 0-3 (110 tamponi).

Continua a crescere il numero dei bambini nella fascia 5 -11 anni che ha ricevuto almeno una dose di vaccino: il Forlivese è a quota 24%, un punto percentuale in più rispetto alla settimana precedente (al primo posto c'è il Ravennate col 26%). In aumento, dall’11 al 15%, anche la percentuale dei bimbi che ha completato il ciclo vaccinale. Anche in questo caso fa meglio solo il Ravennate, col 16%.

