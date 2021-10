Santa Sofia, screening alla casa di riposo: tre dipendenti positive al covid. Ospiti negativi

Sale a 32 il numero dei cittadini di Santa Sofia alle prese col covid-19, due dei quali ricoverati in ospedale. Complessivamente sono 67 le persone in isolamento domiciliare. A fare il punto della situazione dell'epidemia nel comune bidentino è il sindaco Daniele Valbonesi, che rende noto anche di casi alla casa di riposo "San Vincenzo De Paoli". "Dopo uno screening effettuato in eseguito ad una positività rilevata nei giorni scorsi sono risultati positive tre operatrice e si trovano in isolamento nelle loro abitazioni in buone condizioni di salute - afferma il primo cittadino -. Non ci sono positivi tra gli ospiti e lo screening proseguirà anche nei prossimi giorni. Nel frattempo è in corso la somministrazione della terza dose vaccinale sia per gli ospiti che per i dipendenti".

"Il virus circola ancora - osserva Valbonesi -. In Italia registriamo un moderato aumento dei contagi, legato all'alto numero di tamponi sequenziati. Anche con i numeri in crescita sia i decessi che i ricoveri sono contenuti, questo indubbiamente grazie alla campagna vaccinale. A livello locale stanno crescendo i casi e pare che questi siano riconducibili ad atteggiamenti troppo 'leggeri' in alcuni luoghi. Speriamo che questa diffusione si riduca nei prossimi giorni".

"Fortunatamente i contagi non hanno interessato nè le scuole e nè le attività produttive più numerose - prosegue -. Suggerimenti? In caso di sintomi è bene consultare il medico di famiglia per il tampone, ma rimarco l'esigenza della vaccinazione per chi non l'ha ancora fatta. Nel frattempo continuiamo ad usare i comportamenti che conosciamo: distanziamento sociale, igienizzazione delle mani e indossare la mascherina nei luoghi chiusi e laddove il distanziamento non è rispettato".

Nella foto il sindaco Valbonesi