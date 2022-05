Covid, vaccinato l'86% dei Forlivese. Ciclo completo per un bimbo su cinque

Come procede la campagna vaccinale anti-covid in Romagna? Ovviamente una battuta d'arresto l'ha subìta, tant'è che nelle scorse settimane si è proceduto alla dismissione degli hub vaccinali, con le somministrazioni che procedono nei punti ospedalieri. Il Forlivese e il Ravennate possono vantare il numero più alto di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, con l'86%. Segue Cesena con l'85%, mentre otto riminesi su dieci si sono sottoposti al ciclo completo.

Al 2 maggio le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali della Romagna sono state 904.291 (326.578 nella provincia di Forlì-Cesena) tra queste 16.044 sono state somministrate ai bambini tra i 5 e 11 anni, mentre le seconde dosi 868.249 (314.376) e le terze 596.943 (215.943 in provincia e nel dettaglio 12.073 nella fascia 12-19 anni, 19.155 in quella 20-29, 21.293 in quella 30-39, 32.983 in quella 40-49, 41.215 in quella 50-59, 33.450 in quella 60-69, 29.846 in quella 70-79 e 25.925 tra gli over 80). Con il nuovo vaccino Nuvaxovid sono state somministrate 583 prime dosi e 448 seconde dosi. Dal primo marzo è iniziata la somministrazione delle quarte dosi ed oggi sono 13.355 (3.766 in provincia). Le dosi somministrate dai medici di medicina generale sono 108.693 (44.638), mentre nelle aziende 8.038.

Entrando nel dettaglio dell'area Forlivese, ha completato il ciclo vaccinale il 23% nella fascia 5-11, l'85% in quella 12-19, il 91% in quella 20-29, l'86% in quella 30-39, l'85% in quella 40-49, il 91% in quella 50-59, il 92% in quella 60-69, il 95% in quella 70-79 e il 99% tra gli over 80. Guardando la situazione nei singoli comuni, sono otto quelli in cui il 100% degli over 80 ha aderito alla campagna vaccinale: Bertinoro, Castrocaro, Dovadola, Forlimpopoli, Modigliana, Portico e San Benedetto (100% anche nella fascia 70-79), Premilcuore e Rocca San Casciano.

Per quanto riguarda la situazione in città, ha completato il ciclo vaccinale il 25% nella fascia 5-11, l'84% in quella 12-19, il 92% in quella 20-29, l'86% in quella 30-39 e 40-49, il 91% in quella 50-59, il 92% in quella 60-69, il 94% in quella 70-79 e il 99% tra gli over 80. Rocca San Casciano puà vantare la percentuale più di vaccinazioni nella fascia 5-11 nel Forlivese, 29%, mentre la 'maglia nera' in spetta a Civitella, Portico e Tredozio con il 16%.