Covid, vaccini per gli over 60: "E' opportuno rinforzare l'immunità con la dose booster"

Una troupe del Tg3 Emilia Romagna lunedì all'hub vaccinale della Fiera di Forlì. La giornalista Serena Biondini ha intervistato, sulla situazione dei casi, vaccini e ricoveri Covid in Romagna, il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini, la direttrice della Sanità Pubblica, Raffaella Angelini, e il dirigente del Servizio infermieristico e tecnico di Forlì, Andrea Galeotti. "Anche se la durata del green pass connessa alla vaccinazione è di 12 mesi, a partire da sei mesi dopo il completamento del ciclo di base è opportuno rinforzare l'immunità con questa dose booster", ha rimarcato Angelini.

"Entro metà della prossima settimana ultimiamo tutte le terze dosi sia agli ospiti delle strutture per anziani, ma anche agli operatori sanitari che lavoro in quelle strutture, perchè l'obiettivo è quello di ricreare una condizione covid-free", aggiorna Galeotti. Con il freddo e la ripresa dell'attività al chiuso stanno risalendo contagi e ricoveri: "Ci aspettiamo sicuramente un moderato aumento dei contagi - premette Altini -, ma abbiamo una situazione molto diversa rispetto anno scorso per il muro di difesa che le persone vaccinate stanno facendo anche sui ricoveri".

I cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni possono prenotare direttamente la terza dose di vaccino anti-Covid, mentre le persone di età inferiore con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti, stanno ricevendo un sms dall’Ausl della Romagna che li invita a prenotare l’appuntamento. La somministrazione dovrà comunque sempre avvenire dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

La prenotazione può essere effettuata attraverso i consueti canali: agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo; nelle farmacie tramite il servizio Farmacup, telefonando al Cuptel al numero 800002255. Online attraverso il Fascicolo Elettronico; l’App ER Salute; il CupWeb (www.cupweb.it). Il personale delle strutture sanitarie per anziani e gli esercenti le professioni sanitarie possono accedere ai centri Vaccinali Hub provinciali senza prenotazione.