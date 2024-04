Passaggio del Crai di via Balzella ad un gruppo cinese, fumata nera nell'incontro con i sindacati sul futuro dei lavoratori

Fumata nera nell’incontro di giovedì per conoscere il futuro dei 21 dipendenti del Crai di via Balzella che dal primo maggio passerà sotto il marchio cinese Mood Maison srl, azienda che a Cesena gestisce il Mercatone L’incontro, che ha visto la presenza dei sindacati Fisascat, Cisl, Uilticus e Filcams Cgil, di Crai, seguita dalla Confcommercio di Lugo e di Mood Maison srl, seguita dalla Confcommercio di Cesena, non ha dato nessun esito ed infatti le parti si ritroveranno lunedì.

Il problema principale riguarda la ricollocazione dei dipendenti nel nuovo negozio che non sarà più ‘Food’, ma diventerà un mercatone con soltanto una minima parte riservata agli alimentari. Non ci saranno quindi pescheria, macelleria e banco frigo, una scelta che farà decadere le competenze professionali degli attuali lavoratori maturate negli anni. Oltre alla tutela dei diritti, i sindacati chiedono anche quante persone saranno coinvolti e nella nuova attività commerciale, visto che nei negozi dell’imprenditore cinese lavorano circa 8/9 dipendenti, numero ben inferiore dei 21 del Crai.

Il passaggio di proprietà è già stato effettuato e dal primo maggio si insedierà Mood Maison, ma al momento non sono state date ancora garanzie sui contratti dei dipendenti o di ammortizzatori sociali riguardanti i primi due mesi del nuovo corso, quando i locali resteranno chiusi per lavori.

Il supermercato era già stato oggetto di una crisi occupazionale, 5 anni fa, quando i lavoratori erano 37. Il supermercato, una delle strutture più vecchie in città per quanto riguarda la grande distribuzione alimentare, venne aperta nei primi anni '90 con l'insegna 'Canguro', poi passò a Sidis, Sma e in ultimo Simply (Gruppo Auchan). Il punto vendita nel 2019 non era stato riassorbito nell'accordo Auchan-Conad e rischiava di chiudere, poi l'apertura per altri 4 anni con le insegne di Crai. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i supermercati in quella zona di via Bertini, con tre nuove aperture a poche centinaia di metri di un 'Aldi', un 'Md' e un 'Eurospin', che hanno aumentato di molto la concorrenza. Il prossimo anno, non molto distante aprirà anche il primo punto vendita Esselunga.