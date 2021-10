Creare ascoltando: suoni, musiche e parole nel laboratorio organizzato dal Centro Famiglie

Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e Nodi, promuovono e organizzano un laboratorio fatto di libri e musica dedicati ai bimbi tra i 6 e i 36 mesi e ai loro genitori: “Creare ascoltando: suoni musiche e parole”. Il laboratorio ha lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce e il gioco musicale in famiglia attraverso l’uso di libri selezionati adatti a questa fascia di eta?, in cui il canto, i suoni e i rumori andranno a scandire i tempi e a caratterizzare i luoghi e i personaggi della storia. La lettura verra? arricchita dalla presentazione di filastrocche, conte, tiritere e ninnenanne per giocare con la voce ed evocare negli adulti i ricordi l’infanzia.

Nell’ultima parte del laboratorio verranno proposti ai bambini i libri per la fascia di eta? 0/3 e ai genitori verra? dedicato uno spazio per dialogare sulle tematiche incontrate nei libri (sonno, pasto e gioco) e sulle modalita? di lettura e di gioco musicale da riproporre facilmente tra le mura domestiche. Il laboratorio, a cura di Saula Cicarilli (psicologa e musicoterapeuta), si compone di 4 incontri di un’ora e mezza il venerdi? dalle 16,45 il 5, il 12, il 19 e il 26 novembre nella sede territoriale del Centro per le Famiglie a Forlimpopoli in via Bazzocchi 4 (Casa della Salute , I piano). E? richiesto un contributo di 30 euro (45 euro per i partecipanti provenienti da fuori Comune). I posti sono limitati e priorita? verra? data alle iscrizioni pervenute tempestivamente al 328.1243117 – c.famiglie@gmail.com. L’iniziativa si svolge osservando le norme di contenimento del contagio da Covid19. Per accedere ai locali dedicati e? necessario esibire il Green Pass. Termine delle iscrizioni: martedi? 2 novembre.