“Crescere con i libri”, si rivitalizza l'alleanza tra le diverse anime del progetto

Tutto esaurito alla Sala del Refettorio del San Domenico venerdì scorso per l’evento di coordinamento dei presidi "Nati per Leggere" del territorio forlivese, organizzato e promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì con la propria Biblioteca “Aurelio Saffi”, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

"È stata l’occasione per rivitalizzare l'alleanza tra le diverse anime del programma nazionale che promuove la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita e che coinvolge bibliotecari, pediatri, educatori, insegnanti, operatori sociali, sanitari e tutti i volontari impegnati nel sostenere la diffusione della lettura come strumento di crescita e benessere per i cittadini del domani", spiega l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri.

All’evento hanno partecipato Nicoletta Bacco, referente regionale NpL Emilia Romagna e Nives Benati, coordinatrice dell’osservatorio editoriale nonché curatrice della bibliografia nazionale di NpL, guida insostituibile per conoscere la letteratura per l’infanzia rivolta a genitori, operatori e volontari. Nei prossimi giorni si terranno, nei presidi di Forlì e del suo comprensorio, letture ad alta voce a cura dei volontari destinate ai più piccoli e alle loro famiglie. Tutte le date verranno pubblicate e nei canali social delle biblioteche del territorio. Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/bibliotecasaffi biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it tel. 0543/712615