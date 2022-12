Solo due giorni per "salvare" la storica azienda e i suoi 23 lavoratori: l'appello di sindacati e istituzioni

E' corsa contro il tempo per salvare la “Gramellini”, un'impresa storica della città. Entro due giorni, infatti si capirà se l'azienda di via Ravegnana, presente nel territorio forlivese fin dal 1925, vedrà lo spettro del fallimento, facendo perdere il posto a 23 lavoratori. L'appello di sindacati e istituzioni è che si scelga la via della continuità aziendale, mediante un concordato accettato dai creditori, in gran parte istituti bancari, e mantenere così attiva un'azienda dell'agro-alimentare, comparto molto forte in provincia.

L'appello proviene dalla Provincia di Forlì-Cesena, dal Comune di Forlì, dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, assieme alla Confcommercio. La settimana scorsa, su richiesta dei sindacati, si è svolto anche un incontro del Tavolo provinciale di confronto unitario allo scopo di esaminare la situazione relativa alla ditta Gramellini F.lli Spa, che ha presentato richiesta di concordato.

Presenti all'incontro il consigliere provinciale delegato Jader Dardi per la Provincia di Forlì-Cesena, gli assessori Paola Casara e Marco Catalano per il Comune di Forlì, i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali Filcams CGIL - Fisascat CISL - Uiltucs UIL, i consulenti della Gramellini F.lli Spa e dell’associazione di categoria Confcommercio Forlì, nonché i rappresentanti dell’Agenzia Regionale del Lavoro Emilia-Romagna.

Secondo quanto spiegato dai firmatari, la Gramellini avrebbe chance di sopravvivere. Trasformata negli anni ’80 in società di capitali, opera nel settore del commercio importando, producendo e distribuendo prodotti alimentari di vario genere, soprattutto pesce congelato, anche oltre i confini nazionali. Il sito aziendale ne rievoca la storia: “Fondata nel 1925 da Giovanni Gramellini, l’azienda a conduzione familiare operava inizialmente nel solo settore avicunicolo. Negli anni a seguire, furono i figli di Giovanni - e oggi le nipoti - ad ampliare la gamma dei prodotti fino a comprendere la selvaggina, la carne bovina, suina, ed ovina e successivamente i prodotti ittici, che attualmente sono quelli maggiormente rappresentati.Oggi Gramellini F.lli Spa produce e commercializza più di 1000 articoli congelati tra cui pesce, carne, pollame, selvaggina, funghi porcini, verdure e altri prodotti per il catering e la ristorazione”.

Nel novembre 2021, la Gramellini F.lli Spa ha avviato una procedura di concordato preventivo “anche a causa delle conseguenze negative derivanti dalla pandemia da Coronavirus”, viene specificato nella nota. Nonostante le difficoltà finanziarie, i lavoratori sono sempre stati regolarmente pagati anche nelle mensilità in corso e, a detta degli attuali vertici, il fatturato è in ripresa, con l'uscita dall'emergenza pandemica.

Mancano tuttavia solo due giorni per capire se l'azienda potrà proseguire l'attività. Il 24 novembre nell’adunanza dei creditori non è stata raggiunta la maggioranza, necessaria all’omologa del piano concordatario. A fronte di questo quadro ci sono altri 20 giorni (fino al 14 dicembre) per consentire ai creditori che non hanno partecipato al voto di poter esprimere la propria preferenza. Il rischio è che la mancanza di una maggioranza favorevole porti su una strada che potrebbe terminare con la dichiarazione di fallimento.

“L’azienda Gramellini è sempre stata puntuale nei pagamenti degli stipendi e ha superato la grave emergenza da Covid facendo registrare negli ultimi mesi, come dichiarato dal consulente intervenuto a nome dell’impresa, un aumento del volume d’affari superando le previsioni fatte all’inizio della procedura concorsuale”, spiega la nota.

Che conclude: “Nel confronto, i partecipanti al tavolo provinciale hanno unanimemente convenuto sull'importanza di mantenere attiva l'impresa, salvaguardando un'azienda storica importante sia per lo sviluppo produttivo e commerciale dell'intero territorio forlivese sia per il mantenimento del tessuto occupazionale con la conservazione del posto di lavoro di tutti i dipendenti. Ci auguriamo che questi elementi possano prevalere rispetto ad ogni altra logica di convenienza finanziaria, tenendo conto della capacità operativa dimostrata dalla nuova gestione aziendale a seguito del piano di risanamento avviato”. L'appello di istituzioni e sindacati è diretto in particolare alle banche, che detengono la maggior parte dell'ammontare del credito dell'azienda.