Cucine, materassi e buoni acquisto: ecco come saranno distribuiti gli aiuti per le famiglie alluvionate

La Giunta comunale di Forlì ha approvato i criteri per l’individuazione dei beneficiari di beni durevoli e di buoni acquisto (materassi, cucine, vestiario ed altro) messi a disposizione da parte di aziende solidali in favore delle famiglie e delle persone colpite dall’alluvione. L’avviso è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari residenti nel Comune la cui abitazione è stata interessata dai fenomeni alluvionali e permetterà di poter ricevere tre tipologie di donazione: 750 materassi matrimoniali con rete, 250 materassi singoli con rete, 2.000 guanciali; 100 cucine componibili con 4 elettrodomestici (frigo, piano cottura, forno e lavastoviglie); e 1500 buoni spesa del valore di 30 euro cadauno per vestiario.

“Grazie a queste importanti donazioni di beni durevoli - affermano il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l'assessora al Welfare Barbara Rossi - molte famiglie duramente colpite dall’alluvione e che hanno perso tutto o gran parte della propria abitazione avranno la possibilità di ottenere un aiuto significativo. Per procedere nella distribuzione di questi beni abbiamo pensato di definire criteri per garantire equità e il maggior rispetto possibile delle difficoltà che tante famiglie stanno affrontando in questo durissimo periodo".



Ogni nucleo familiare dovrà compilare una sola domanda utilizzando l’apposito modulo che è scaricabile dal sito www.comune.forli.fc.it oppure ritirabile allo Sportello Sociale di via Cobelli 31 e all’Ufficio relazioni col pubblico del Comune all’ingresso del Municipio in Piazza Saffi 8. Grazie alla collaborazione con i Comitati di Quartiere e associazioni di volontariato, l’avviso e il modulo saranno anche distribuiti nel territorio.

La graduatorie ed i punteggi

Sulla base delle domande saranno stilate tre distinte graduatorie: una per l'erogazione di materassi e guanciali; una per le cucine; una per i buoni spesa. Le graduatorie saranno compilate sulla base dei seguenti punteggi: 5 punti ogni figlio minore; 10 punti per la presenza nel nucleo di persone con disabilità (invalidità non inferiore al 67%); 5 punti per i nuclei familiari seguiti dai servizi sociali al 30 aprile 2023; 10 punti per le abitazioni al piano terra (immobile i cui vani risultano abitualmente abitati); e 10 punti per le abitazioni (escluse le pertinenze) dove non sia possibile rientrare prima di 3 mesi (dal 16 maggio 2023).



I punteggi sono sommabili in caso sussistano più situazioni. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al nucleo col componente più anziano. La distribuzione avverrà fino ad esaurimento dei beni disponibili. Può presentare domanda un unico componente il nucleo familiare. Gli uffici comunali procederanno a verifiche dei requisiti e in caso di dichiarazione mendace l’istanza decadrà automaticamente e si procederà secondo termini di legge.

Modalità e termini

Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modello e consegnate entro e non oltre venerdì 4 agosto. I moduli cartacei possono essere consegnati allo Sportello sociale, via Cobelli 31 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18; giovedì dalle 15 alle 18); nella sede del Quartiere 1 in Corso Diaz 6 (lunedì 24 luglio dalle 9 alle 12); nella sede del Quartiere Romiti-PalaRomiti, via Sapinia 40 (martedì 25 luglio dalle 9 alle 12); nella sede del Quartiere Barisano, via Trentola 104 (mercoledì 26 luglio dalle 9 alle 12); al Palazzone di Villafranca (venerdì 28 luglio dalle 9 alle 12); nella sede del Quartiere Cava, via Sillaro 42 (mercoledì 2 agosto dalle 9 alle 12); alla Caritas Diocesana, Centro di ascolto e prossimità San Benedetto, via Gorizia 264 (martedì 25 luglio e mercoledì 26 luglio dalle 17.30 alle 19.30) e in Zona Ronco (luogo e data definire in collaborazione con il Comitato di Quartiere).

E' possibile spedirli tramite pec all'indirizzo mail comune.forli@pec.comune.forli.fc.it insieme alla copia del documento d'identità dell'istante, inserendo all'oggetto “Eventi alluvionali del mese di maggio 2023 - Richiesta di beni”.

Informazioni

E' stato predisposto un numero dedicato, 3387844236, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. L’atto amministrativo, l’avviso e il modulo di presentazione dell’istanza sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale: www.comune.forli.fc.it