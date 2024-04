Criticità sul tetto della chiesa di San Cassiano di Predappio, servono 70mila euro per i lavori: parte la raccolta fondi

La Soprintendenza ha approvato il progetto per eliminare le criticità della copertura della chiesa di San Cassiano di Predappio. Ma servono fondi per procedere con i lavori. "La parrocchia è in grado di coprire solo una parte dell'importo e sarà pertanto determinante il contributo di singoli benefattori, enti, aziende, della comunità locale e della diocesi", spiega don Massimo Bonetti, che ha avviato così una raccolta fondi.

La storia

Dettaglia don Massimo: "La pieve di San Cassiano, situata a lato del cimitero monumentale di Predappio, risale al periodo tra il X e l’XI secolo ed è stata ampiamente rifatta – fino all’ultimo intervento del 1930 – seguendo però sempre l’antico disegno a tre navate di tipo basilicale protoromanico: oggi si propone con una bella facciata con portale sormontato da bifore ed un elegante campanile. In seguito al passare degli anni e alle piogge straordinarie del 2023, la copertura della chiesa ha mostrato segni evidenti di degrado".

Le criticità presenti

"Particolarmente critica è la situazione delle tre absidi semicircolari, che hanno il manto di copertura in lastre di pietra serena sostenute da travi in legno - spiega don Massimo -. In quella centrale si nota una zona di avvallamento delle lastre, segno evidente del cedimento della struttura di sostegno. Le due absidi laterali, più piccole, presentano un notevole degrado delle lastre e abbondante vegetazione nelle intercapedini. L’infiltrazione di acqua piovana risulta evidente nelle superfici interne delle tre volte: mostrano ampie zone di bagnato dell’intonaco e della tinteggiatura, che diventano più intense dopo piogge abbondanti. Anche le tre navate della chiesa presentano problemi: i coppi del manto di copertura risultano disconnessi in ampie zone e si hanno gocciolamenti di acqua all’interno in diversi punti".

A luglio dello scorso anno, il parroco don Massimo Bonetti ha pertanto incaricato l’architetto Emanuele Ciani di effettuare i rilievi, richiedere le autorizzazioni e predisporre il progetto dei lavori necessari. Un intervento preliminare e urgente è stato effettuato all’inizio dello scorso dicembre al fine di riparare in maniera provvisoria l’avvallamento delle lastre al centro dell’abside centrale. Nel mese di marzo, nei tempi previsti, la Soprintendenza per i beni culturali ha rilasciato l’autorizzazione per l’intervento di ripristino delle coperture.

La raccolta fondi

"Ora è il momento di reperire i fondi necessari e procedere con i lavori - sottolinea don Massimo -. La prima parte dell’intervento, da realizzare a breve, consiste nel completo ripristino della copertura delle tre absidi e nella sistemazione del manto in coppi sulle navate, con una spesa prevista di circa 70mila euro. La parrocchia è in grado di coprire solo una parte di tale importo e sarà pertanto determinante il contributo di singoli benefattori, enti, aziende, della comunità locale e della diocesi. In chiesa è stato esposto un pannello che evidenzia, attraverso fotografie, l’urgenza dell’intervento ed il dettaglio dei costi previsti".

Inoltre, è riportato testualmente: “Siamo tutti invitati a contribuire alle spese per l’esecuzione dei lavori: offerte (raccolte anche nell’apposita cassetta davanti al pannello); bonifici (IBAN IT67K0854267950000000245242 presso BCC di Predappio, intestato alla Parrocchia di San Cassiano in Pennino); erogazioni liberali”. Conclude il sacerdote: "Come noto, quest’ultima possibilità può essere utilizzata da persone fisiche o da imprese, al fine di ottenere la deduzione o la detrazione fiscale dell’importo versato". Per informazioni al riguardo, contattare il parroco don Massimo Bonetti (tel.: 339 227 2718; e-mail: massimobonetti74@virgilio.it), in particolare sui tempi e le modalità al fine di ottenere la prevista ricevuta della erogazione liberale che si intende effettuare.