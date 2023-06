Croce Rossa, Caritas e Protezione Civile unite in un pranzo di beneficenza per l'emergenza alluvione

Si è svolto a Meldola un pranzo di beneficenza per raccogliere fondi a favore di tutte le persone che hanno subito danni a causa della recente alluvione promosso da Croce Rossa Italiana in collaborazione con Caritas e la nostra Protezione Civile. "Al Teatrino della Chiesa di San Francesco, domenica undici giugno, in tantissimi hanno partecipato dimostrando grande spirito di solidarietà per la nostra comunità - sono le parole del primo cittadino, Roberto Cavallucci -. Grazie a questa bellissima iniziativa sono stati raccolti oltre 2800 euro.

Dal sindaco "un enorme ringraziamento a Davide Gudenzi, presidente di Croce Rossa Italiana Comitato di Forlì, a Giovanna Conficoni ed a tutti i volontari della Cri, alle donne ed agli uomini della Caritas guidata da Don Enrico Casadio e Francesco Branchetti ed a tutti i volontari della Protezione Civile di Meldola rappresentata dal Presidente Gabriele Buono. Grazie a tutti i sostenitori dell'evento: Mulino Neri, Poderi del Nespoli, Azienda Agricola Strada Antonio, Forno Teodorani e Lavanderia Pulilampo ed ai Fratelli Mazzotti per la collaborazione. Ed infine un grande immenso grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo bellissimo evento".