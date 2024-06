Croce Rossa, prima presidente donna dal 1888 a Forlì: è la volontaria Giuliana Biondi

Rinnovato il consiglio direttivo della Croce Rossa di Forlì. I quasi 400 elettori pari al 61% dei volontari dell’associazione hanno eletto alla presidenza Giuliana Biondi, 63 anni, madre di tre ragazze e prima donna dal 1888 (anno di fondazione della Croce Rossa forlivese) a ricoprire tale carica, già membro del Consiglio Direttivo uscente e da 19 anni volontaria croce rossa nella sede territoriale di Castrocaro Terme.

Insieme a Biondi comporranno il Consiglio direttivo per il mandato 2024-2028 anche Enrico Di Lena, 41 anni di cui 19 dedicati alla Croce Rossa, nominato vice-presidente in occasione della prima riunione del consiglio d'amministrazione; Elisa Baravelli, classe 1977 e da 9 anni nell’Associazione; Serena Severi, madre di due ragazzi, 45 anni e da 24 in Croce Rossa presso la Sede di Meldola. Insieme a loro, eletto dai Giovani della Croce Rossa, ovvero dai volontari di età compresa tra i 14 e i 31 anni, è stato riconfermato il ventinovenne Nicola Gennaretti.

"Ringrazio i Volontari per la fiducia nei miei confronti e verso tutta la squadra che con me ha deciso di intraprendere questa nuova avventura - ha affermato la nuova presidente -. Ora ci metteremo al lavoro per l’Associazione, avendo cura di mettere al centro del nostro servizio le persone in difficoltà del territorio".