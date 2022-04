Crolla un carico da un carroponte a Ravenna, sciopero anche la Marcegaglia di Forlì

Nello stabilimento della Marcegaglia di Ravenna si è verificato di recente un incidente al comparto zinco-verniciatura dove la rottura delle funi di un carroponte ha provocato la caduta del carico e della pinza. "Questo incidente risale a mercoledì e fa seguito al malfunzionamento di un carroponte al reparto coil pack verificatosi in data 14 aprile scorso e che avevamo già denunciato con un comunicato stampa", rilevano i sindacalisti di base dell'Usb lavoro privato. "Troppe volte si stanno verificando incidenti e “malfunzionamenti meccanici” di questo tipo e proprio a causa delle pesanti pinze da tre tonnellate: La carenza di adeguate misure di sicurezza ha già ucciso un operaio meno di un anno fa, schiacciato sotto un nastro di acciaio. Un altro infortunio mortale era avvenuto nel 2014. Denunciamo sia il ripetersi di questi incidenti che l’incuranza e la mancanza degli investimenti necessari da parte dell’azienda per garantire sicurezza": con queste parole l'Usb annuncia che anche nello stabilimento della Marcegaglia di Forlì sono state proclamate per il 2 maggio due ore di sciopero in uscita su tutti i turni di lavoro.