Il pavimento del sottotetto cede all'improvviso: 44enne precipita nell'appartamento del vicino

Paura domenica pomeriggio per un uomo di 44 anni. Il fatto è avvenuto in un'abitazione in via Bianco Da Durazzo

Improvvisamente il pavimento del sottotetto è ceduto, precipitando all'interno dell'appartamento del vicino. Paura domenica pomeriggio per un uomo di 44 anni. Il fatto è avvenuto in un'abitazione in via Bianco Da Durazzo. Il ferito, trasportato dai sanitari del 118 con un codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, ha spiegato agli agenti della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge, di essersi recato nel sottotetto per capire da dove provenissero dei rumori sospetti che si sentivano da alcuni giorni.

Una volta raggiunto il sottotetto, il pavimento è ceduto all'improvviso, facendo precipitare il malcapitato all'interno dell'appartamento vicino. Immediata la richiesta di soccorso. Il ferito non ha mai perso conoscenza, ma avvertiva un forte dolore ad una gamba. Dopodichè è stato quindi trasportato con "codice 2" al trauma center del nosocomio cesenate. I Vigili del fuoco hanno successivamente dichiarato inagibile l'appartamento di proprietà Acer, ma che da tempo era senza alcun inquilino.