Crolla un capannone, macerie sull'allevamento: i Vigili del Fuoco scavano e salvano centinaia di maiali

E' collassato su se stesso alle prime luci dell'alba di giovedì, uccidendo numerosi maiali. Sono ancora da chiarire le cause che hanno innescato il crollo di un capannone utilizzato come allevamento a Pian di Spino, ne comune di Civitella di Romagna. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato intorno alle 6. Subito sono stati attivati i Vigili del Fuoco della base di viale Roma e dal distaccamento di Rocca San Casciano, impegnati nelle operazioni con sette mezzi tra i quali il "carro crolli" ed il Gruppo Operativo Speciale del Movimento Terra (Gos).

Con l'impiego di un bobcat ed un escavatore i pompieri hanno lavorato alacremente tra le macerie per salvare il numero più alto possibile di animali. La missione di salvataggio, tra mattoni sbriciolati, si conclusa con circa 100 maiali messi in salvo. Sono in corso le indagini per accertare le origini del crollo dell'edificio di circa 320 metri quadrati. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Compagnia di Meldola, il personale dell'Arpae e dell'Ausl Romagna.