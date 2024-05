Gli effetti dell'alluvione di un anno fa uniti alle ultime piogge: collassa un ponte sul Bidente

L'entroterra forlivese continua a fare i conti con gli effetti dell'alluvione di un anno fa e delle precipitazioni degli ultimi giorni. Nella nottata tra mercoledì e giovedì è crollato il ponte sul fiume Bidente di Ridracoli in località Poggiolo sulla strada vicinale di uso pubblico Poggiolo-Spugna. In mattinata, spiega il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, "mi sono recato sul posto per verificare le condizioni reali della struttura e sarà emessa ordinanza di divieto di passaggio sia ai mezzi che ai pedoni". Il primo cittadino ricorda che "lo stesso ponte era già stato attenzionato dopo gli eventi del maggio 2023 ed un'ordinanza ne limitava il passaggio di mezzi pesanti. Inoltre aveva ricevuto una parte di finanziamento dalla struttura del commissario all'alluvione Francesco Paolo Figliuolo e l'iter progettuale era in corso".