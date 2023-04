Cuffie wireless e autodescrizione: così il teatro diventa "visibile" anche per i non vedenti

Il Centro Diego Fabbri di Forlì porterà il suo progetto “Teatro No Limits” al Teatro Diego Fabbri di Forlì in occasione dello spettacolo "La vita davanti a sè" con Silvio Orlando. Il progetto Teatro No Limits rende “visibili” tramite l'audiodescrizione scene, costumi e movimenti degli attori, cioè quei particolari silenziosi che permettono al pubblico con disabilità visiva di assistere pienamente allo spettacolo. Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente di cuffie wireless, collegate alla sala di regia. Da qui una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo, inserendosi nelle pause della recitazione. Il testo dell'audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. Questo è possibile grazie alla lettura in tempo reale, che crea una sinergia perfetta con lo spettacolo. Il lungo lavoro di scrittura che precede la rappresentazione prende così vita per restituire la magia e l'emozione del teatro. Oggi l'audiodescrizione è il solo strumento che permette a persone con disabilità visiva di accedere a pièce teatrali, film, serie tv, mostre e spettacoli dal vivo.