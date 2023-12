Cultura, a Bertinoro una biblioteca aperta ai giovani come spazio di aggregazione

Il Comune di Bertinoro ha partecipato a settembre 2022 al bando del Ministero delle Politiche Giovanili "Giovani in biblioteca" con il progetto "Biblioteca Pop Up di Prossimità" e in questi giorni ha siglato con il Ministero la convenzione per la realizzazione di una biblioteca aperta ai giovani anche come spazio di aggregazione a partire dal 2024.

Raffaele Trombini, Assessore alle Politiche Giovanili, afferma: "il Comune assieme ai partner che hanno sottoscritto il patto, Istituto Comprensivo di Bertinoro, Scuola Musicale, Associazione Deina Asp e Sonora Social Club, allestirà a breve uno spazio dedicato ai giovani. Il nostro progetto beneficia del contributo ministeriale di Euro 117.500, con il quale potremo ampliare l'offerta della biblioteca, aprire un coworking, organizzare corsi di musica, di grafica, di fumetto e tanto altro ancora, soprattutto grazie alla coprogettazione dei ragazzi e delle ragazze."- l'assessore Trombini continua: "È una grossa opportunità che abbiamo per realizzare attività rivolte ai giovani del nostro territorio. La scelta dello spazio è ricaduta su Fratta Terme per sfruttare la partecipazione e l'entusiasmo di Frattastica, ma non mancheranno attività collaterali anche nelle altre frazioni così come a Bertinoro centro. La durata del progetto è di 15 mesi con l'auspicio di gettare le basi per qualcosa di molto più duraturo."

Sara Londrillo, Assessora alla Cultura, spiega: "il progetto prevede l'attivazione di percorsi specifici su digitale, arte ed espressione di sè. Dall’allestimento dello spazio all’organizzazione di eventi e iniziative, la biblioteca diventerà un centro di produzione e fruizione artistica coinvolgendo i giovani in attività progettate da loro con la guida e la collaborazione dei partner."- l'Assessora continua: "Indipendente dal linguaggio usato le attività promuoveranno momenti di confronto e condivisione su cittadinanza, diversità, memoria e gestione dei conflitti."

Elena Salvucci della rete Frattastica: "siamo molto contenti della vittoria di questo contributo, la cui spinta nasce dal processo partecipato di Frattastica, che ha visto come proposte finali la realizzazione di uno spazio di quartiere di cui biblioteca e spazio giovani sono il primo tassello. La collaborazione fruttuosa tra Comune e realtà del territorio, con il coinvolgimento di tanti cittadini e tutte le associazioni di Fratta Terme, ha reso possibile la nascita di un progetto concreto. Ammiriamo inoltre il fatto che il progetto preveda un forte coinvolgimento dei giovani nella progettazione della struttura e delle attività e nell'ideazione di un modello di gestione dello spazio".