“Cultura attiva” a sostegno di nuovi progetti: ancora aperte le iscrizioni al bando di crowdfunding civico

Sono aperte fino a giovedì 15 febbraio le iscrizioni a “Cultura attiva”, il primo bando di crowdfunding civico promosso dal Comune di Forlì. Si tratta di un'occasione unica rivolta ai soggetti non profit del territorio realizzata in collaborazione con Ginger Crowdfunding, per sostenere nuovi progetti in ambito culturale dedicati alla città. Il bando è rivolto ad associazioni, fondazioni, cooperative culturali ed altri enti e soggetti (pubblici o privati) con attività anche saltuaria di produzione, promozione e divulgazione culturale o che abbiano tra i loro scopi la diffusione di ambiti tematici legati al mondo della cultura.

Per essere ammesse le proposte progettuali dovranno avere un valore complessivo tra i 6mila e i 10mila euro: una volta ottenuto in autonomia il 60% del costo totale del progetto tramite una campagna sulla piattaforma online Ideaginger.it, il Comune cofinanzierà il restante 40% della spesa complessiva fino a un massimo di 4mila euro a progetto.

Per essere ammesse al bando le realtà dovranno obbligatoriamente partecipare ad un percorso di formazione a cura di Ginger - che si terrà dalle 14 alle 17 di venerdì 1 e 8 marzo - per approfondire i principali meccanismi della raccolta fondi e del crowdfunding civico e accompagnerà poi i soggetti selezionati durante questo percorso condiviso e totalmente gratuito.

Successivamente alle formazioni, i soggetti partecipanti avranno 30 giorni per presentare le proprie campagne di crowdfunding civico, sempre sotto la guida e il supporto di Ginger. Maggiori dettagli e informazioni sul bando sono disponibili su https://www.ideaginger.it/partner/comune-di-forli.html.