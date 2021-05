Cultura e creatività, otto postazioni di workspace a uso gratuito: aperto il bando per l'assegnazione

Il Laboratorio Aperto, attualmente in via Valverde 15, è uno spazio dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale legato al Novecento

Il Comune di Forlì e il Laboratorio Aperto ex Asilo Santarelli mettono a disposizione di studenti, professionisti, imprenditori, accademici, soggetti in pre-incubazione studenti e non, o inoccupati ed enti no-profit, 8 workspace a uso gratuito. Il Laboratorio Aperto, attualmente in via Valverde 15, è uno spazio dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale legato al Novecento, uno smart-hub volto alla diffusione della cultura digitale e all’innovazione in ambito turistico e culturale realizzato nell’ambito del progetto “Cultural Heritage e cittadinanza attiva”, finanziato con fondi Por Fesr 2014-2020 Asse 6 az. 2.3.1 “Città attrattive e partecipate” della Regione Emilia Romagna.

È a tal fine pubblicato un bando per tutti coloro che siano interessati a co-progettare (come singoli o in team) per lo sviluppo di nuove soluzioni nelle aree strategiche di realtà aumentata realtà virtuale per la cultura e il territorio, education e divulgazione, industrie culturali e creative e service, product e space design.

Le candidature devono essere presentate entro il 5 giugno 2021 tramite e-mail all’indirizzo forli@labaperti.it. Il bando e i suoi allegati sono scaricabili dai seguenti link: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx e https://laboratorioapertoforli.it/call-for-resident-aperto-il-bando-coworking/. Per visite allo spazio di coworking e maggiori informazioni è possibile scrivere a forli@labaperti.it ).