Cultura e imprese, il bando per innovare aziende e lanciare nuovi talenti: parte il tour

E' in partenza L'IncrediBOL! TOUR, una serie di appuntamenti in tutte le province della Regione, dal 2 al 14 settembre, per far conoscere le nuove opportunità di crescita e di innovazione per giovani di talento e imprese culturali e creative dell'Emilia-Romagna.

Il tour promuove il bando IncrediBOL! 2021, giunto alla decima edizione, che mette a disposizione 200mila euro per progetti d'impresa e di giovani creativi, e 'Bologna Game Farm', il nuovo programma di accelerazione e accompagnamento per lo sviluppo di videogiochi, che selezionerà 4 progetti, con risorse per 120mila euro complessivi.

Il tour prenderà il via il 2 settembre a Cesena, per fare tappa a Forlì (3 settembre), Parma (6 settembre), Ravenna (7 settembre), Modena (8 settembre), Rimini (9 settembre), Ferrara (9 settembre), Piacenza (10 settembre), Reggio Emilia (13 settembre) e concludersi a Bologna il 14 settembre.

Durante gli incontri, lo staff di IncrediBOL! illustrerà per i due bandi le opportunità offerte ai vincitori, i requisiti necessari per partecipare, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle domande.

Gli appuntamenti saranno ospitati nei Laboratori Aperti dell'Emilia-Romagna (Ferrara, Modena, Ravenna, Piacenza, Rimini, Cesena e Forlì) e nelle sedi di realtà attive sul territorio nel campo dello sviluppo dell'imprenditoria culturale e creativa (Reggio Emilia e Parma).

L'iniziativa, coordinata dal Comune di Bologna e co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, è realizzata grazie alla collaborazione di una rete di partner pubblico-privati e ha l'obiettivo di rilanciare la crescita delle imprese creative e di rafforzare la capacità manageriale e imprenditoriale del settore.

IncrediBOL! - l'Innovazione creativa di Bologna è un progetto nato nel 2010 e promosso dal Comune di Bologna, per favorire la crescita e la sostenibilità del settore ICC nella città e nella regione. Le nove edizioni del bando hanno visto 900 candidature per un totale di oltre 2.000 partecipanti; i progetti vincitori sono stati 158, attivi in tutti gli ambiti creativi.