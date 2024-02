Cultura e volontariato sanitario, nominato il nuovo Comitato Scientifico del Centro Studi "Giovanni Donati"

Il Centro Studi Aziendale per il Volontariato e la Solidarietà “Giovanni Donati” dell’Ausl Romagna ha nominato il nuovo Comitato Scientifico per il triennio 2023-2026. I membri sono Francesco Sintoni, direttore del Distretto Sanitario Forlì, i dirigenti medici Susanna Giorgetti (Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia a Cesena), Francesca Preda (Unità operativa di Neurologia Cesena – Forlì), Simona Tomassetti (Unità Operativa di Ematologia Rimini), Silvana Trincone (Unità Operativa di Dermatologia e Venereologia e Centro Grandi Ustonionati e Dermatologia di Cesena - Forlì), il coordinatore infermieristico Giovanni Zarlenga (Sale Operatorie Forlì) e le infermiere Silvia Capacci (Sale Operatorie Forlì), Federica Cavalieri (Pronto Soccorso Cesena) e Silvia Leoni (Unità Terapia di Terapia Intensiva Forlì).

Il Comitato Scientifico ha nominato la dottoressa Elena Magnani, dirigente medico della Medicina Interna di Cesena, come coordinatrice del Centro Studi Aziendale. Elena Magnani succede al dottor Francesco Landi, che continuerà a fornire il suo prezioso contributo, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto. Partecipano attivamente, al coordinamento e alla promozione del Centro Studi Donati anche il dottor Giorgio Maria Verdecchia, già Direttore della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell'Ospedale “Morgagni - Pierantoni” di Forlì, e la dottoressa Daniela Valpiani, già gastroenterologa all’ospedale di Forlì

Il gruppo si propone di patrocinare eventi di approfondimento in temi di Bioetica e Salute Globale. In particolare il Comitato si prefigge di proseguire l’attività di sensibilizzazione al Volontariato Sanitario con incontri di approfondimento culturale, scambi di esperienze e guide di orientamento per tutti quelli che sono direttamente interessati ad approfondire l’argomento del volontariato sanitario, o a farsene promotori. Per iscriversi al Centro Studi, restare informati sugli eventi, o contribuire a partecipare alle iniziative, basta collegarsi a: https://www.auslromagna.it/comunita/centro-studi-giovanni-donati .