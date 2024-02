Cultura, il Circolo Aurora ha festeggiato i tre anni di attività a Palazzo Albicini

Il Circolo Aurora ha festeggiato sabato scorso i suoi primi tre anni di attività. La celebrazione è avvenuta nel salone di Palazzo Albicini: la serata, strettamente riservata ai soci del Circolo, è stata occasione per ribadire l'importanza di ritrovarsi in un luogo storico della città, sorto sulle ceneri del Crcolo della Scranna, che è diventato negli ultimi anni un riferimento per associazioni e club service. Ma lo stesso Circolo è promotore di importanti progetti culturali. I membri del Consiglio Direttivo sono il presidente Alessandro Torroni, il vicepresidente Pierpaolo Neri, il segretario Gaddo Camporesi e il tesoriere Maria Rita Zanca, mentre i consiglieri sono Simona Palo, Gabriella Van Der Bach e Camilla Bruschi.